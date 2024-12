Bittere Strafe für Barca-Trainer Flick!

Bitteres Nachspiel für Hansi Flick: Der spanische Fußballverband RFEF hat den deutschen Trainer in Diensten des FC Barcelona mit einer Sperre von zwei LaLiga -Spielen bestraft. Flick war beim 2:2 der Katalanen bei Betis Sevilla mit einer Roten Karte des Feldes verwiesen worden, nachdem Schiedsrichter Alejandro Muniz Ruiz bei dem 59-Jährigen wilden Protest gegen eine Entscheidung wahrgenommen haben wollte.

Barca und Flick bestreiten einen Ausraster an der Seitenlinie vehement, konnten die auf Artikel 127 der RFEF-Disziplinarordnung fußende Entscheidung nun aber nicht verhindern, wenngleich der über die zuständige Wettbewerbskommission verärgerte spanische Topklub spanischen Medien zufolge in Berufung gehen will - und dafür nun zehn Tage Zeit hat.