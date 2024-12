FC Barcelona: Olmo-Wende offenbar perfekt

Olmos Berater war schon in Manchester

Olmos Registrierung konnte bisher nicht verlängert werden, da es in LaLiga nicht erlaubt ist, einen Spieler in einer Saison zweimal in der gleichen Mannschaft zu registrieren. Barca drohte deshalb ein Schreckensszenario: Würde die Frist am 31. Dezember auslaufen, wird er aus LaLiga gestrichen.