Barcelona: Olmo ab 1. Januar nicht mehr registriert

Ein Gericht wies eine Klage der Katalanen ab. Somit läuft Olmos Registrierung bei der Liga am 31. Dezember ab - er wäre ablösefrei.

Ein Gericht wies eine Klage der Katalanen ab. Somit läuft Olmos Registrierung bei der Liga am 31. Dezember ab - er wäre ablösefrei.

Sommer-Neuzugang Dani Olmo darf im neuen Jahr vorerst nicht für den FC Barcelona in der spanischen Fußball-Liga auflaufen. Der 26-Jährige ist über den 31. Dezember 2024 hinaus nicht mehr bei La Liga registriert. Das Handelsgericht 10 in Barcelona wies am Freitag eine Klage der Katalanen, die eine einstweilige Verfügung für Olmo erwirken wollten, ab und verhinderte damit eine Verlängerung der Registrierung.