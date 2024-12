Real Madrid: Mbappé reagiert auf Elfer-Fehlschuss

Real Madrid verliert in Bilbao. Superstar Kylian Mbappé verschießt einen Strafstoß - und entschuldigt sich anschließend bei Instagram.

Real Madrid verliert in Bilbao. Superstar Kylian Mbappé verschießt einen Strafstoß - und entschuldigt sich anschließend bei Instagram.

„Ein großer Fehler in einem Spiel, in dem jedes Detail zählt. Ich übernehme die volle Verantwortung dafür“, schrieb der Franzose in einer Instagram-Story nach dem enttäuschenden 1:2 des spanischen Meisters bei Athletic Bilbao.