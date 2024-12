Real verliert - Mbappé patzt: "Er sieht aus wie in einem Horrorfilm"

Die Königlichen leisten sich zu viele Fehler in Bilbao, Kylian Mbappé verschießt wieder einen Foulelfmeter.

Die Königlichen leisten sich zu viele Fehler in Bilbao, Kylian Mbappé verschießt wieder einen Foulelfmeter.

Nach drei Ligasiegen in Folge verlor der Champions-League-Gewinner vor allem aufgrund eigener Aussetzer am Mittwochabend mit 1:2 (0:0) in einer hitzigen Partie bei Athletic Bilbao.