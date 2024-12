Mbappe trifft: Real verkürzt Rückstand auf Barcelona

Real Madrid nutzt Barcelonas Punktverlust aus und bleibt nach dem Sieg in Girona im Titelrennen. Mbappe trifft nach seinem Elfmeter-Drama wieder.

Mbappé trifft wieder

Jude Bellingham (36.), Arda Güler (55.) und Mbappé (62.) sicherten den Gästen am Samstagabend den elften Saisonsieg und brachten die Königlichen nach dem 1:2 bei Athletic Bilbao am vergangenen Mittwoch, als Mbappé zum zweiten Mal in dieser Saison einen Elfmeter verschossen hatte, wieder auf Kurs. Real lauert mit nun 36 Punkten hinter Barca (38) und hat zudem ein Spiel weniger als der Erzrivale absolviert.