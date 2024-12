Real-Star Mbappé in der Krise: “Das scheint ihn mental beeinflusst zu haben"

Kylian Mbappé kann die hohen Erwartungen bei Real Madrid nicht erfüllen, gibt in diesen Wochen ein unglückliches Bild ab. Fernando Tavero, Reporter der spanischen Sportzeitung AS, ordnet die Situation des Franzosen ein.

Hätte Kylian Mbappé auf dem Platz so überzeugend agiert wie später am Handy, würden die Diskussionen jetzt vielleicht anders laufen.

Es sei zwar „ein schwieriger Moment, aber die beste Zeit, die Situation zu ändern und zu zeigen, wer ich bin“, schrieb der Franzose, der sich seit Wochen nicht mit Ruhm bekleckert, am Mittwochabend in einer Instagram-Story .

Mbappé verschießt erneut

Mit langsamen Schritten lief der 25-Jährige an und schoss von sich aus gesehen halbhoch in die rechte Ecke. Den schwachen Versuch parierte Agirrezabala problemlos. Mbappé schaute verdutzt ins Leere und ließ sich von Teamkollege Jude Bellingham trösten.

Mbappé „hat schnell abgebaut“

Mehr Geduld für Mbappé

„Natürlich habe ich mehr von ihm erwartet und verstehe die Leute, die ihn jetzt an den Pranger stellen. Er spielt im Moment nicht wie einer der besten Spieler der Welt, sondern eher wie ein durchschnittlicher Stürmer. Aber er wird wieder in Schwung kommen“, ist sich Tavero sicher.

Der Reporter erinnert daran, dass in Madrid schon andere Stars eine gewisse Anlaufzeit brauchten. „Selbst bei Zinédine Zidane, Luka Modric oder Cristiano Ronaldo hat nicht alles vom ersten Tag an funktioniert. Deshalb denke ich, dass es auch bei Mbappé eine Frage der Zeit ist“, betont er.

Andererseits habe Real Mbappé nicht geholt, um stark zu verteidigen. „Er soll in erster Linie viele Tore schießen“, fügt Tavero hinzu, „aber manchmal kann ich mir auch Selbstvertrauen über die Defensive holen. Vinícius Júnior geht öfter ins Gegenpressing als er, vielleicht sollte er sich ab und zu ein Beispiel an ihm nehmen. Mbappé ist nicht der Typ Stürmer wie zum Beispiel Luis Suárez, der viel nach hinten arbeitet.“

Mbappé „muss den Kopf freibekommen“

Was Tavero jedoch gefällt, ist die Tatsache, dass Mbappé nach seinem erneuten Tiefpunkt in Bilbao nicht nach Ausreden sucht.

„Er hat die volle Verantwortung übernommen. Das ist ungewöhnlich für einen so großen Spieler. Wenn er das tut, zeigt das, dass er besser als jeder andere weiß, wie weit er von dem Niveau entfernt ist, das sich alle vorstellen“, erklärt der Journalist. „Er ist nicht auf dem Niveau, auf dem er sein will. Körperlich ist er in guter Verfassung, weil er in letzter Zeit nicht mit der französischen Nationalmannschaft unterwegs war und sich immer etwas erholen konnte. Jetzt muss er einfach den Kopf freibekommen.“