"Mesut Özil hat wie Zidane gespielt"

Sami Khedira erinnert sich detailliert an seine gemeinsame Zeit mit Mesut Özil bei Real Madrid. Der Weltmeister von 2014 zieht dabei auch einen Vergleich zu Cristiano Ronaldo - und übt mit Blick auf den Ballon d‘Or Kritik an Vinícius Júnior.

Sami Khedira erinnert sich detailliert an seine gemeinsame Zeit mit Mesut Özil bei Real Madrid. Der Weltmeister von 2014 zieht dabei auch einen Vergleich zu Cristiano Ronaldo - und übt mit Blick auf den Ballon d‘Or Kritik an Vinícius Júnior.

Sami Khedira hat sich mit wehmütigen Gefühlen an das Aus von Mesut Özil bei Real Madrid zurückerinnert: Vor dem Champions-League -Duell des Titelverteidigers bei Atalanta Bergamo (ab 21 Uhr im Liveticker ) meinte der 37-Jährige, der mit den Königlichen 2014 den Henkelpott gewann, über seinen früheren Teamkollegen im Interview mit der Marca : „Der speziellste Spieler für mich war Mesut Özil. Ich erkläre das mit seinem Weggang: An dem Tag, als Mesut ging, haben wir alle gefragt: ‚Warum verkauft ihr ihn?‘

„Er sagte mir, dass es ein großer Fehler war“

Als den Anführer in der damaligen Real-Kabine nannte Khedira neben Kapitän Iker Casillas indes Sergio Ramos: „Er hatte das spanische Blut in sich und die DNA von Real Madrid. Und dann war da natürlich noch Cristiano Ronaldo.“

„Wir waren Krieger auf dem Platz“

Dazu sei CR7 selbst immer vorangegangen: „Cristiano hat nie versagt, er war immer da. Wenn wir ein Tor brauchten, haben wir Cristiano den Ball gegeben.“ Mit seiner damaligen Mannschaft um Ausnahmespielern wie Ronaldo, Özil und auch Xabi Alonso dürfte sich Khedira unglaublich stark gefühlt haben: „Wir waren Krieger auf dem Platz und fühlten uns in jedem Spiel wie die Gladiatoren in Rom.“

Das hatte Ronaldo bei Real Vinícius voraus

Für Khedira ist daher klar: „Wenn Vinícius so sein will wie Messi, Zidane, Cristiano, Xavi, dann muss er etwas respektvoller mit den Gegnern umgehen, mit den Schiedsrichtern... das muss er ändern.“ Rein fußballerisch dagegen sieht Khedira den 24-Jährigen mit Ballon-d‘Or-Sieger Rodri (Manchester City) gleichwohl auf Augenhöhe: „Vini verändert die Spiele. Wenn Madrid nicht weiß, was es tun soll, gibt es den Ball an Vinicius weiter, und das war’s: Er bringt es in Ordnung. Wenn Vini sich ein wenig ändert und mehr ein Gentleman und eine Führungspersönlichkeit ist, wird er drei oder vier Ballon d‘Ors gewinnen.“