Ballon-d'Or-Eklat: Der Sieger reagiert vielsagend

Rodri hätte Vinícius auf Platz 3 gesehen

Im Gespräch mit El Partidazo de COPE zeigte sich der Spanier über das Endresultat nicht verwundert und merkte an, dass auch er den Brasilianer nicht als Sieger gekürt hätte. „Ich hätte Carvajal an zweiter und Vinícius an dritter Stelle gewählt.“