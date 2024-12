Nach Kreuzbandriss: Alaba bei Real zurück im Training

Großer Schritt in Richtung Comeback: David Alaba trainiert in Madrid wieder mit der Mannschaft.

Großer Schritt in Richtung Comeback: David Alaba trainiert in Madrid wieder mit der Mannschaft.

Vinicius Junior vor Rückkehr

Der Brasilianer wird laut Ancelotti am Dienstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) beim Auswärtsspiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo schon mitwirken können. Am vorletzten Wochenende hatte sich der 24-Jährige am linken Oberschenkel verletzt.