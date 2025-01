Lewandowski-Doppelpack: Barca trotzt Olmo-Posse im Pokal

Mitten in die Posse um Sommerneuzugang Dani Olmo hat der FC Barcelona zumindest ein positives sportliches Zeichen zum Start ins neue Jahr gesetzt. In der dritten Runde der Copa del Rey gewann die Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers Hansi Flick beim Viertligisten UD Barbastro souverän 4:0 (2:0).

Für Rekordsieger Barcelona (31 Titel, zuletzt 2021), der erst mit dem Spiel im Nordosten Spaniens in den Wettbewerb startete, trafen Eric Garcia (21. Minute) und Robert Lewandowski per Kopf (31.) im ersten Durchgang. Der polnische Starstürmer stellte mit seinem zweiten Tor kurz nach der Pause auf 3:0 (47.), ehe Pablo Torre einen verunglückten Pass von Torwart Arnau Fabrega abfing und früh den Endstand (56.) herstellte.

Barbastro war in der jüngeren Vergangenheit kein einfaches Pflaster für katalanische Klubs: Im Dezember hatte der Viertligist mit einem 2:0 Barcas Stadtrivalen Espanyol aus dem Wettbewerb gekegelt. Vor ziemlich genau einem Jahr hatte es das Duell mit dem großen FCB, ebenfalls in der dritten Runde, schon einmal gegeben. Barca gewann in einer umkämpften Partie 3:2.