Barca-Debakel perfekt! Die Olmo-Entscheidung ist endgültig!

Dani Olmo kann in dieser Saison nicht mehr für den FC Barcelona auflaufen! Die spanische LaLiga und auch der spanische Verband RFEF verweigerten die Registrierung des Europameisters für den Spielbetrieb endgültig.

„Nachdem der Kontrollausschuss die Lizenzen für die genannten Spieler beim FC Barcelona beantragt hat, kommt er nach Prüfung der geltenden Verbandsvorschriften überein, weder das vorherige Visum noch die vom FC Barcelona beantragte endgültige Lizenz für die Spieler Daniel Olmo Carvajal und Pau Víctor Delgado zu erteilen“, heißt es in dem Schreiben. Barca hat sich noch nicht geäußert.

So kam es zum Olmo-Desaster

Barca wird nun wohl vor Gericht ziehen, um den ablösefreien Olmo doch noch halten zu können. Dank einer Klausel in seinem Vertrag könnte der 26-Jährige den Verein für lau verlassen - auch wenn er dies bisher abgelehnt hatte .

Grund für das Debakel für die Mannschaft von Hansi Flick: Das finanziell schwer angeschlagene Barcelona konnte die Vorgaben des spanischen Financial Fairplay bis zu einer Deadline am 31. Dezember nicht einhalten.

In einer verzweifelten letzten Geldbeschaffungsmaßnahme hatte der Verein für Olmo jüngst seine VIP-Logen im noch nicht einmal vollständigen Camp Nou für gut 100 Millionen Euro verkauft. Laut Medienberichten zufolge damit deutlich unter dem eigentlich erhofften Preis.

Und damit nicht genug: Wie unter anderem die Sportzeitung As vorrechnet, könnte der nun eingetretenen Fall die Katalanen über 200 Millionen Euro kosten.

Wie geht es jetzt mit Olmo weiter?

Schon seit Tagen ranken sich ob der lange unsicheren Situation Transfergerüchte um Olmo. So wird er einmal mehr mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Erst am Freitag hatte der Berater des Spielers enthüllt, dass der deutsche Rekordmeister schon 2020 ein Angebot für den Spieler abgegeben hatte.