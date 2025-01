Fragwürdige Witze über Real-Star: "Würde Vinícius in 10 Sekunden K.o. schlagen"

Bleibt Vinícius Jr. diesmal cool? Der Superstar von Real Madrid steht in wenigen Tagen einem Gegner gegenüber, mit dem er sich eine Privatfehde leistet.

Bleibt Vinícius Jr. diesmal cool? Der Superstar von Real Madrid steht in wenigen Tagen einem Gegner gegenüber, mit dem er sich eine Privatfehde leistet.

Auf den Heißsporn Vinícius Jr. wartet die nächste emotionale Herausforderung. Denn der Superstar von Real Madrid wird in wenigen Tagen einem Dauerrivalen gegenüberstehen.

In der Supercopa trifft Vinícius am 9. Januar - sollte er nach seinem Platzverweis vom Ligaspiel gegen Valencia nicht gesperrt sein - mit den Königlichen auf Real Mallorca. Und damit auf Pablo Maffeo.

Mit diesem war Vinícius in der Vergangenheit schon mehrfach auf dem Platz aneinander geraten. Die beiden pflegen eine Privatfehde, die von ständigen Provokationen und teils rüden Fouls geprägt ist.

„Ich versuche, ihn zu treten“

Vor dem Wiedersehen machte Maffeo nun bereits fragwürdige Witze. So scherzte der Mallorca-Profi, dass er Vinícius in einem Boxkampf in kürzester Zeit auf die Bretter schicken würde.