Kein Sieg für Flick: Barcelona patzt in der Liga erneut

In den Pokalwettbewerben top, in der Liga weiter ein Flop: Hansi Flick und der FC Barcelona haben ihre Ergebniskrise in der spanischen La Liga auch im neuen Jahr fortgesetzt. Im Auswärtsspiel beim abstiegsgefährdeten FC Getafe musste sich das Team des früheren Bundestrainers am Samstagabend mit einem 1:1 (1:1) begnügen. In den jüngsten acht Ligaspielen gelang den Katalanen nur ein Sieg.