La Liga: Red Bull steigt bei Atlético ein

Den entsprechenden Deal vermeldete der spanische Ex-Meister am Donnerstag. Bis Juni 2027 wird Red Bull nun Sponsor bei Atlético sein.„Red Bull und Atlético de Madrid bündeln ihre Kräfte“, schrieben die Rojiblancos dazu.

Red Bull: Deal kurz vor Klopp-Vorstellung

Erstmals kooperiert damit ein spanisches Erstliga-Team mit den Österreichern, die kurz vor der offiziellen Präsentation von Jürgen Klopp als „Head of Global Soccer“ ihre Expansion mit einem Paukenschlag weiter vorantreiben. Klopp ist seit 1. Januar in seiner neuen Position.

Der frühere Star-Trainer wird am kommenden Dienstag (14. Januar) im Salzburger „Hangar 7″ von Red Bull vorgestellt und dann womöglich auch den Einstieg bei Atléti erklären.

Atlético Madrid präsentiert Red Bull als Sponsor

Neben Madrid hat Red Bull bereits umfassende Engagements in Salzburg, Leipzig, New York, Leeds, Paris sowie in Brasilien (RB Bragantino) und Japan (Omiya Ardija).