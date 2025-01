Olmo-Zoff geht in die nächste Runde

„Wenn wir als Liga die entsprechenden Mittel aufbringen, dann deshalb, weil wir glauben, dass eine Entscheidung nicht in Übereinstimmung mit dem Gesetz getroffen wurde, so wie es sein sollte“, fügte er hinzu.

Keine Einsprüche gegen Spielergebnisse möglich

Aktuell verfügt Olmo über eine gültige Spielberechtigung. Deshalb sei es für die anderen Klubs in La Liga nicht möglich, Spielergebnisse gegen Barcelona, bei denen Olmo aktiv war, anzufechten. Dafür gebe es keine rechtliche Handhabe, so Tebas. So sei auch ein späterer Einspruch der La Liga ohne Einfluss auf die Ergebnisse der Spiele, an denen er bereits teilgenommen hat.