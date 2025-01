Supertalent zaubert Real in Pokal-Zitterpartie weiter

Die Königlichen müssen in der Copa del Rey nach einem verspielten 2:0-Vorsprung vorübergehend zittern. In der Verlängerung wird ein 18-Jähriger zum Helden.

Endrick wird für Real zum Helden

Dabei sah es auch in der Verlängerung lange nach einer zähen Angelegenheit aus, ehe das brasilianische Supertalent von der Strafraumgrenze sehenswert aus der Drehung zum 3:2 traf. Kurz vor dem Ende der Verlängerung zauberte der 18-Jährige dann so richtig. Aus kurzer Distanz traf Endrick artistisch per Hacke zum 5:2-Endstand.