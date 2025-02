Hiobsbotschaft vor City-Spielen: Real verkündet bittere Rüdiger-Diagnose

SID 02.02.2025 • 11:48 Uhr Antonio Rüdiger musste beim Spiel von Real Madrid bei Espanyol Barcelona früh ausgewechselt werden. Nun veröffentlichen die Königlichen eine Diagnose.

Nationalspieler Antonio Rüdiger hat bei der überraschenden Pleite von Real Madrid in La Liga bei Espanyol Barcelona (0:1) eine Verletzung am Beinbeuger erlitten. Das gaben die Königlichen nach den Untersuchungen am Sonntagvormittag bekannt. Der weitere Verlauf werde beobachtet.

Eine voraussichtliche Ausfalldauer nannte Spaniens Rekordmeister nicht, doch in den spanischen Medien ist von zwei bis drei Wochen die Rede. Das käme einem Debakel gleich, denn in Kürze stehen elementar wichtige Spiele an.

Am 11. und 19. Februar kommt es in der Champions League in der Playoff-Runde zum Duell mit dem englischen Meister Manchester. Ein für beide Topteams Partie von größter Bedeutung. Wer verliert, verabschiedet sich früh von den Titelchancen in der Königsklasse.

Rüdiger bei Real eine der wenigen Konstanten

Ein Einsatz von Rüdiger sei „fast unmöglich“, schreibt die As. Für das Stadtderby gegen Atlético Madrid am 8. Februar kommt er auf keinen Fall in Frage.

Rüdiger gehört zu den unumstrittenen Stammspielern in Madrid. In dieser Saison absolvierte er bislang 32 Pflichtspiele von Beginn an und war in der von vielen Verletzungen gebeutelten Abwehr der Königlichen eine der wenigen Konstanten.

Der deutsche Abwehrchef war am Samstag beim Gastspiel in Barcelona schon nach 15 Minuten vom Feld gehumpelt, dabei hatte sich der deutsche Abwehrchef den rechten Oberschenkel gehalten.