Wann reißt Gülers Geduldsfaden?

Arda Güler gilt als Ausnahmetalent - doch bei Real Madrid bleibt ihm bislang nur die Bank. Während Ancelotti zur Geduld mahnt, erinnert Özil an ein anderes Beispiel.

Arda Güler gilt als Ausnahmetalent - doch bei Real Madrid bleibt ihm bislang nur die Bank. Während Ancelotti zur Geduld mahnt, erinnert Özil an ein anderes Beispiel.

Arda Güler hat es bislang nicht geschafft, bei Real Madrid wirklich anzukommen. Im dritten Ligaspiel in Folge blieb der 19-Jährige ohne eine einzige Spielminute. Auch in den beiden Champions-League-Duellen gegen Manchester City kam er nicht zum Einsatz.

Dabei hatte Trainer Carlo Ancelotti den jungen Türken noch vor knapp einem Jahr in höchsten Tönen gelobt. „Er ist ein großes Talent. Nur ein großes Talent kann so einen Spielzug sehen. Es macht nichts, dass er nicht getroffen hat. Für uns ist das ein Tor“, sagte der Italiener nach dem La-Liga-Spiel gegen CA Osasuna, bei dem Güler einen Schuss von der Mittellinie aus an die Latte gesetzt hatte.