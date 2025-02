"Es war traurig, ManCity so brutal unterlegen zu sehen"

SPORT1 20.02.2025 • 00:45 Uhr Manchester City scheiternd in der Champions League krachend an Rekordsieger Real Madrid. Die internationale Presse findet deutliche Worte und schreibt von einer „Zerstörung“.

Die verkorkste Saison von Manchester City setzt sich fort: Im Bernabéu wurde die Mannschaft von Pep Guardiola von Real Madrid vorgeführt, verlor mit 1:3 (0:2) und muss den Traum vom Champions-League-Triumph begraben.

Guardiola musste auf seinen angeschlagenen Starstürmer Erling Haaland verzichten, dessen Fehlen sich auch sichtlich bemerkbar machte. „Sicherlich fehlte ihnen Erling Haaland wegen einer Verletzung, aber sie waren eine Million Meilen von dieser Madrider Mannschaft entfernt“, schreibt beispielsweise die Daily Mail. Die englische Presse zweifelt an, ob sich die Citizens überhaupt für die nächste Champions-League-Saison qualifizieren werden und berichtet von einem nie dagewesenen Tiefpunkt.

SPORT1 hat die internationalen Presse- und Expertenstimmen zusammengetragen:

England

The Sun: „KYL-ER MOVE“

„Gvardiol könnte ein Ticket brauchen, um zurück ins Stadion zu kommen - ManCity-Star mit rotem Gesicht, nachdem er von Mbappé gedemütigt wurde. Kylian Mbappé hat ihn einfach links liegengelassen und dann den Ball an Ederson vorbeigelegt“, wird TNT Sports-Kommentator Darren Fletcher zitiert.

Rio Ferdinand fügte hinzu: „Er hat den Verteidiger regelrecht auf den Boden gelegt und gesagt: ‚Setz dich da hin, sieh zu, wie ich euch nach Hause schicke'."

Daily Mail - Kolumnist Oliver Holt schreibt: „Manchester City musste perfekt sein, hatte Pep Guardiola gesagt. Nun, perfekt dauerte am Mittwochabend im Bernabéu weniger als vier Minuten. Dann erzielte Real Madrid mit seinem ersten Angriff ein Tor. Aus perfekt wurde unvollkommen, aus unvollkommen wurde mittelmäßig, aus mittelmäßig wurde furchtbar und aus furchtbar wurde Trauer um die Mannschaft, die City einmal war und die sie nicht mehr ist.“

„Und so brillant Madrid auch war, so traurig war es, City so umfassend und brutal unterlegen zu sehen. Sicherlich fehlte ihnen Erling Haaland wegen einer Verletzung, aber sie waren eine Million Meilen von dieser Madrider Mannschaft entfernt. Sie konnten nicht an sie herankommen. Die Mannschaft von Pep Guardiola ist sehr, sehr schnell sehr, sehr weit zurückgefallen.“

„City stoppte das Ausbluten für eine halbe Stunde, aber es gab nie das Gefühl, dass es mehr als das war. Citys Ambitionen beschränken sich nun darauf, in der Premier League so gut abzuschneiden, dass man sich für den Wettbewerb im nächsten Jahr qualifiziert. Früher wäre es undenkbar gewesen, dass sie es in der Premier League nicht unter die ersten Vier oder Fünf schaffen würden. Jetzt nicht mehr.“

„Es war so einfach, dass es fast lächerlich war“

The Guardian: „Die Mannschaft, von der Guardiola acht Jahre lang sagte, sie sei eine Maschine, gibt es nicht mehr. Der City-Trainer hatte gesagt, dass er lügt, als er seiner Mannschaft eine einprozentige Chance auf das Weiterkommen einräumte, doch es hat sich gezeigt, dass sie nicht einmal so hoch war.“

„Es gab kein Comeback, nicht einmal den Hauch eines solchen. Kein Epos, nur das Ende. Als sie in der letzten Minute ein Tor erzielten, wurde es mit ironischem Jubel begrüßt, denn das Stadion lachte weiter über sie, wie es das schon seit einiger Zeit getan hatte.“

„Real Madrid stand einfach nur da, wartete tief in einem 4-4-2 und schaute die Gäste an, als ob sie sagen wollten: ‚Ist das alles, was ihr könnt?' Und dann, nach vier Minuten, haben sie zum ersten Mal ein Tor geschossen. ‚Oh, so macht man das also.' Es war so einfach, dass es fast lächerlich war.“

„Es war noch eine halbe Stunde zu spielen, aber obwohl es noch ein spätes Tor gab - Nico González' Treffer war bedeutungslos - das Spiel, genau wie City, war längst vorbei.“

Spanien

Marca: „In Bezug auf Effektivität, Chancenverwertung, Stellungsspiel, Präzision, Instinkt, Einstellung und Fußball gibt es ein solches Gefühl der Überlegenheit gegen eine Guardiola-Mannschaft nicht. Nie wieder.“

„City musste die Strafe hinnehmen.“

Sport: „Mbappé zerstört ManCity!“

„Die Hoffnung auf ein Wunder von ManCity war in nur fünf Minuten verschwunden. Da vor Spielbeginn alles gegen sie sprach und sie in eine Dynamik der Not versunken waren, die kein Ende zu nehmen schien, unterlagen die Männer von Pep Guardiola am Ende einem Madrid, überlegen von Anfang bis Ende.“

„Das Fehlen von Haaland war nur der Anfang vom Ende für City. Ohne den Norweger auf dem Platz war Citys Gefährlichkeit praktisch gleich null.“

„Ein Spiel, das von einem Madrid dominiert wurde, das City wie eine Marionette in den Händen hielt.“

„Man bekommt fast schon Mitleid“

Deutschland

DAZN-Kommentator Daniel Herzog: „Es ist wirklich komisch, Manchester City so zu sehen.“