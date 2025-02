Entscheidung um Lewandowski-Zukunft wohl gefallen

Aufgrund einer Klausel im aktuellen Vertrag wäre eine automatische Verlängerung wohl sowieso in dem Moment erfolgt, wenn Lewandowski die Hälfte aller möglichen Pflichtspiele in dieser Saison absolviert hätte. Das wäre wohl am kommenden Montag der Fall gewesen, wenn Barcelona Rayo Vallecano in der Liga empfängt.

Lewandowski führt Torschützenliste in Spanien an

In der laufenden Saison kommt Lewandowski schon auf 31 Treffer in 33 Pflichtspielen für die Katalanen. Mit 19 Toren führt er die Torschützenliste in La Liga an, in der Königsklasse rangiert der Stürmer mit neun Toren nur knapp hinter dem führenden Serhou Guirassy (10 Tore).