FC Barcelona schnappt sich Top-Talent: Wer ist eigentlich Noah Darvich?

Deshalb will Barca mit Darvich zusammenarbeiten

Barcelona hat auf dessen offensiver Mittelfeldposition weder in Jugend noch in der zweiten Mannschaft oder im Profibereich einen Spieler, der dieses Profil mitbringt. Trainer Xavi sieht in Darvich ein Ausnahmetalent, das viel mitbringt und sukzessive an den Fußball des stolzen Traditionsvereins herangeführt werden soll.