Heftige Kritik an Real: "Sie haben den Verstand verloren"

Real Madrid sogt mit einem Brandbrief seit Tagen für Aufsehen in Spanien. Nun holt Ligachef Javier Tebas zum Gegenschlag aus.

Die Schiedsrichter sollen Real Madrid benachteiligen. Das behaupteten die Madrilenen in einem Protestbrief an die Liga, den die selbst veröffentlichten. Dafür kassierte der spanische Rekordmeister eine heftige Retourkutsche von der Liga.

Der Brandbrief könnte für die „Königlichen” nun sogar juristische Konsequenzen haben. Denn die Liga will nach Tebas' Worten rechtliche Schritte prüfen.

Real: Schiri-Leistung gegen Espanyol „skandalös“

Auslöser des Unmuts von Real war die 0:1-Niederlage bei Espanyol Barcelona am vergangenen Wochenende. Danach veröffentlichte Real einen vierseitigen Protestbrief auf seiner Internetseite und schickte diesen Brief an den spanischen Fußballverband. Die Leistung des Schiedsrichters inklusive des VAR sei „skandalös“ gewesen, hieß es.