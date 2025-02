Real Madrid verliert und sorgt sich um Rüdiger

Ein längerer Ausfall von Rüdiger würde Real schwer treffen. Am 11. und 19. Februar stehen die Playoff-Duelle mit dem englischen Meister aus Manchester an. Rüdiger gehört zu den unumstrittenen Stammspielern in Madrid. In dieser Saison absolvierte er bislang 32 Pflichtspiele von Beginn an und war in der von vielen Verletzungen gebeutelten Abwehr der Königlichen eine der wenigen Konstanten. Für Real war es die erste Liga-Niederlage seit dem 4. Dezember.