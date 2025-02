"Idealer Trainer": Naht eine große Flick-Entscheidung?

Aktuell ist Flick, der am Montag seinen 60. Geburtstag feiert, bis 2026 an Barca gebunden. Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung will der Klub um Präsident Joan Laporta seinem Trainer laut Sport ein Zeichen des Vertrauens sowie eine Geste der Wertschätzung für die erfolgreiche Arbeit erweisen. Flick gelte als „idealer Trainer“, um die kommenden Aufgaben zu bewältigen.

Flick gewann mit Barca bereits ersten Titel

Flick hatte im Sommer einen Zweijahresvertrag unterschrieben und mit dem Sieg in der Supercopa über den Erzrivalen Real Madrid (5:2) im Januar bereits ein erstes Ausrufezeichen setzen können. In LaLiga steht Barcelona punktgleich mit Real an der Tabellenspitze, die Ligaphase in der Champions League wurde auf einem starken zweiten Platz abgeschlossen. Im Achtelfinale geht es in der kommenden Woche gegen Benfica Lissabon.