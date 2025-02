La Liga: "Schrecklicher Crash" samt Notarzteinsatz - Flick reagiert

Besorgniserregende Szenen in Barcelona: Beim 1:0-Sieg der Katalanen gegen Deportivo Alavés kam es zu einem schweren Zusammenprall - samt Notarzteinsatz.

Was war passiert? In der siebten Minute war Barcelonas Gavi mit Gegenspieler Tomás Conechny am Kopf zusammengerauscht. Beide Spieler blieben benommen liegen und das medizinische Personal eilte aufs Feld.