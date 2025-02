Real Madrid: Wie sich Vinícius selbst torpediert

SPORT1 01.02.2025 • 19:52 Uhr Zu viele Karten hat er in der jüngsten Vergangenheit kassiert. Der Abstand zu seinen Kollegen wird immer größer.

Ist Real Madrid aktuell ohne FIFA-Weltfußballer Vinícius Júnior sogar besser dran? Diese brisante Frage warf die Marca vor dem Gastspiel bei Espanyol Barcelona (21 Uhr im LIVETICKER) unter der Überschrift „Vinícius gegen Vinícius“ auf.

Der Kern einer kuriosen Entwicklung: Während sich der streitbare Superstar immer wieder in Scharmützeln verzettelt und Sperren sammelt, zeigt die Formkurve der Königlichen nach oben - was nicht unbedingt an Viní Jr. liege, meint Marca. „Er verliert durch seine vielen Karten an Boden im Kampf mit seinen Konkurrenten.“

Real trumpft auch ohne Vinícius Júnior auf

In den Champions League-Spielen gegen Borussia Dortmund und AC Mailand wurde Vinicius Junior bereits verwarnt. Beim 3:0 gegen Stade Brest fehlte der Stürmer dann, nachdem er zuvor gegen RB Salzburg seine dritte Gelbe Karte in sechs Spielen kassiert hatte.

In seiner Abwesenheit schulterten Jude Bellingham, Rodrygo und Kylian Mbappé die Last und waren maßgeblich für die positive Entwicklung von Real Madrid verantwortlich.

Mbappé legt zu - Vinícius baut ab

„Der Aufschwung von Mbappé fällt mit der Vollbremsung bei Viní zusammen“, stellt die Marca fest.

Die Entwicklung von Real Madrid ging in den letzten zwei Monaten steil nach oben. Die Königlichen stehen in La Liga an der Tabellenspitze, der Abstand auf den FC Barcelona und Atlético Madrid ist ausgebaut. Und in der Champions League sind sie wieder in die Spur gekommen, auch wenn sie keinen Platz unter den besten Acht gutmachen konnten. All das gelang häufig ohne Vinicius.

Letztes Tor im November

Einige Spiele verpasste Vinícius in der Königsklasse. In La Liga sieht es nicht viel besser aus, vielmehr geht der Trend seit Dezember letzten Jahres bergab. Erst fiel er wegen einer Muskelverletzung drei Spiele aus, bei seiner Rückkehr gegen Rayo Vallecano am 14. Dezember kassierte er dann seine fünfte Gelbe Karte. Der 24-Jährige forderte eine Verwarnung für einen Gegenspieler und musste daraufhin selbst eine Karte wegen Meckerns einstecken.

Am darauffolgenden Spieltag gegen Valencia sah er dann die Rote Karte nach einem umstrittenen Zweikampf mit Torhüter Dimitrievski. Damit verpasste Vinicius wegen Sperre die letzten beiden Liga-Spiele der Saison gegen Las Palmas und Valladolid. Seit seinem Hattrick gegen Osasuna am 11. November erzielte er kein Tor mehr.

Wechselgerüchte sorgen für Wirbel

Vinícius bringt Unruhe in den Klub. Die immer wieder aufkommenden Gerüchte um einen Wechsel nach Saudi-Arabien tun ihr Übriges. In der Kabine und öffentlich wird das Thema heiß diskutiert, so deutete Trainer Carlo Ancelotti auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Stade Brest an, das er nicht an einen Wechsel von Vinícius glaubt.