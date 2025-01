Ancelotti: Es ist "schwierig" Vinicius Junior zu sein

Trainer Carlo Ancelotti hat seinen Superstar Vinicius Junior nach dessen Platzverweis in Schutz genommen. Es sei „schwierig“ Vinicius zu sein, sagte der 65-Jährige am Sonntag. „Ich stecke nicht in seiner Haut, aber ich denke, es ist schwierig. Alles zu ertragen, was passiert ist, die Beleidigungen“, all das sei nicht so einfach, sagte Ancelotti.