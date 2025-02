Ronaldo träumt von Rückkehr zur alten Liebe

Cristiano Ronaldo hat in einem Interview mit dem spanischen TV-Sender LaSexta von seiner Zeit bei Real Madrid geschwärmt und seinen Traum von einer Rückkehr ins Estadio Santiago Bernabéu, der Heimspielstätte der Madrilenen, offenbart.

„Eines Tages vielleicht. Ich schließe es nicht aus“, antwortete er zunächst auf die Frage nach einer möglichen Rückkehr, ehe er konkreter wurde: „Ich habe dort ein Vermächtnis hinterlassen. Vielleicht kann ich am Ende meiner Karriere etwas Cooles machen, vor 80.000 Zuschauern.“

Weiter betonte der mittlerweile 39-Jährige, der in Saudi-Arabien für Al-Nassr auf Torejagd geht, dass er die spanische Hauptstadt vermisse. „Spanien ist meine Heimat, meine Kinder sind dort aufgewachsen. Dort war ich im Fußball am glücklichsten, ich werde Madrid immer in meinem Herzen tragen.“