Barca krönt irres Comeback gegen Atlético

Barcelona sieht gegen Atlético lange wie der Verlierer aus, dreht das Spiel allerdings in einer irren Schlussphase, in der die Katalanen vier Treffer erzielen.

Barcelona sieht gegen Atlético lange wie der Verlierer aus, dreht das Spiel allerdings in einer irren Schlussphase, in der die Katalanen vier Treffer erzielen.

Dank einer beeindruckenden Aufholjagd steht der FC Barcelona in La Liga wieder an der Tabellenspitze. Im Topspiel bei Atlético Madrid gewannen die Katalanen nach einem 0:2-Rückstand noch 4:2 (0:1), Jungstar Lamine Yamal (90.+2) und Ferran Torres (90.+8) sorgten in der Nachspielzeit für den sieben Liga-Sieg in Folge.