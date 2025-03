Der teuerste Verzicht der Fußballgeschichte

Der französische Nationalspieler hätte durch die Aktivierung einer einseitigen Verlängerungsoption in seinem PSG-Vertrag ein weiteres Jahr in der französischen Hauptstadt verbringen können.

Stattdessen unterschrieb er bei Real Madrid für ein Jahresgehalt von 32 Millionen Euro plus eine kolportierte Unterschriftsprämie von 100 Millionen Euro.

Sonderkonditionen bei Bildrechten

Diese Bedingung wurde von Mbappés Mutter und Agentin Fayza Lamari während der Verhandlungen durchgesetzt und trug entscheidend zum Abschluss des Transfers bei. Die spanische AS bezeichnete die daraus resultierenden Einnahmen aufgrund der Marketingkraft des 15-fachen Champions-League-Siegers als „Millionenregen“.

Bemerkenswert ist auch, dass Mbappé vor seinem Wechsel zu Real Madrid ein noch lukrativeres Angebot abgelehnt hatte. Der saudische Verein Al-Hilal bot dem Offensivspieler 300 Millionen Euro für nur eine Saison – ein Angebot, das in den sozialen Medien für Aufsehen sorgte .

Spannungen beim Abschied

Der Abgang des französischen Superstars von PSG vollzog sich unter angespannten Umständen. Nachdem der Weltmeister von 2018 dem Verein im Juni 2023 per Brief mitgeteilt hatte, dass er seine Vertragsoption nicht ziehen würde, verschlechterte sich das Verhältnis zum Klub erheblich. In seiner letzten Saison bei PSG wurde der Stürmer zeitweise aus dem Kader genommen.