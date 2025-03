"Wir werden nicht mehr spielen": Ancelotti mit heftiger Drohung

Der Grund für Ancelottis eindringliche Ansage: Die Königlichen hatten am Mittwochabend in der Champions League gegen Stadtrivale Atlético gespielt (Sieg im Elfmeterschießen) und waren nun drei Tage später in der spanischen Liga gefordert. Hingegen ist Reals größter Liga-Konkurrent, der FC Barcelona, der bereits am Dienstag in der Königsklasse spielte, erst am Sonntag im Topspiel bei Atlético wieder im Einsatz.