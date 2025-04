Ancelotti-Urteil vertagt: Anklage bekräftigt Haft-Forderung

Trainer Carlo Ancelotti vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid muss in seinem Prozess wegen Steuerhinterziehung weiter eine Haftstrafe befürchten. Die Staatsanwaltschaft bekräftigte am Donnerstag vor dem Obersten Gerichtshof in Madrid ihre Forderung, den Italiener zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten zu verurteilen.