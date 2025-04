Aznou abgestiegen! Aufreger-Szene um Bayern-Leihgabe

Adam Aznou steigt mit Real Valladolid aus La Liga ab. Bei der Pleite gegen Real Betis Sevilla ist die Bayern-Leihgabe an der einen oder anderen Aufregerszene beteiligt.

Aznou kam dabei über die vollen 90 Minuten zum Einsatz. An den Gegentoren war der 18-Jährige nicht direkt beteiligt, allerdings ließ er vor dem 1:3 durch Isco (66.) in der Entstehung seinem Gegenspieler Antony zu viel Platz. „Er kämpfte das ganze Spiel über mit Antony“, urteilte die AS. Dabei kam es zum einen oder anderen hitzigen Aufeinandertreffen.