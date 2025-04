Barca-Ass foppt Real: "Sie können uns einfach nicht schlagen"

Lamine Yamal hat im zarten Alter von 17 Jahren den nächsten Titel eingefahren - und dem Erzrivalen Real Madrid dabei schon zum dritten Mal in der laufenden Saison richtig weh getan.

Entsprechend euphorisch zeigte sich der junge Trophäenjäger nach dem Spiel: „Selbst wenn sie ein Tor machen, ist es kein Problem“, jubelte er: „Selbst wenn sie zwei Tore gegen uns machen, ist es kein Problem. Sie können uns in dieser Saison einfach nicht schlagen“

Barca dominiert Real - dritter Sieg der Saison

Das Duell zwischen den Katalanen und den Königlichen geht bisher tatsächlich komplett an Barca. In der Liga triumphierte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick mit 4:0 (ein Yamal-Tor), im Supercup setzte es ein 5:2 (ein Yamal-Tor) und nun kam noch der Pokalsieg dazu. Ein Clásico in der Liga steht noch aus.