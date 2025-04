Comeback von ter Stegen? "Er ist bereit"

Das Comeback von Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona rückt immer näher. Trainer Hansi Flick will den richtigen Zeitpunkt abwarten.

Das Comeback von Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona rückt immer näher. Trainer Hansi Flick will den richtigen Zeitpunkt abwarten.

Sein Comeback beim FC Barcelona steht kurz bevor: Marc-André ter Stegen ist nach seinem Patellasehnenriss, der er sich im September zugezogen hatte, so gut wie fit.

„Er ist bereit. Ich werde mit ihm reden. Wir werden entscheiden, wann der beste Zeitpunkt ist, wieder aufzutauchen“, sagte Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen RCD Mallorca am Dienstag.

Auch DFB-Elf wieder Thema

Sollte ter Stegen tatsächlich noch einige Partien in dieser Spielzeit im Barca-Trikot absolvieren, ist auch das Final Four in der Nations League (4. bis 8. Juni) mit der DFB-Elf wieder ein Thema.