DFB-Star schildert Horror-Erfahrung: "Knie war in ganz anderer Position"

„Das erste, was ich gefühlt habe, war ein Ziehen im Oberschenkel“, berichtete ter Stegen im „Phrasenmäher“-Podcast der Bild -Zeitung: „Der Schmerz schoss durch den ganzen Körper. Als ich dann runtergesehen habe, wusste ich sofort, dass es nicht nur etwas am Oberschenkel ist.“

„Mein Knie war in einer ganz anderen Position“

Was genau die Protagonisten auf dem Platz zu sehen bekamen, schilderte ter Stegen so: "Mein Knie war in einer ganz anderen Position als es sein sollte und da war klar, dass man es nicht einfach so ‚zurückdrehen‘ kann."