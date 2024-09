Verletzungsschock um ter Stegen: "Seine Schreie erschütterten seine Mannschaftskameraden"

Verletzung von ter Stegen schockt Barcelona

Eine endgültige Diagnose steht zwar noch aus, spanische Medien berichten jedoch übereinstimmend über eine Verletzung an der Patellasehne im rechten Knie, was sogar das Saisonaus für ter Stegen bedeuten könnte.

In spanischen Medien tauchte ein Video auf, das ebenfalls eine schlimme Diagnose befürchten lässt. Es zeigt, wie ter Stegen am späten Sonntagabend im Rollstuhl aus dem Krankenhaus in Richtung eines Vans am Hinterausgang geschoben wird. Dabei ist auch zu sehen, wie sein rechtes Bein gestützt und hochgehalten wird.