Handfester Eklat! Barca-Star rastet komplett aus

Ein Superstar auf 180! Barcelonas Raphinha war am Samstagabend nach dem 1:1-Remis in La Liga gegen Betis Sevilla völlig außer sich und ließ sich auch von seinem Trainer Hansi Flick sowie von Torhüter Marc-André ter Stegen nicht beruhigen.

Flick nahm sich daraufhin der Sache an und wollte Raphinhas Gemüt besänftigen, blitzte aber komplett ab. Beim Gang in die Katakomben pöbelte der 28-Jährige erneut in Richtung des Assistenten, ehe sich ihn ter Stegen in den Weg stellte und von Raphinha sogar weggeschubst wurde.