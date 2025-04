Küsschen und Kroos-Vergleiche: Güler plötzlich gefeiert

Arda Güler schlüpft nach schwierigen Wochen überraschend in die Rolle des Matchwinners bei Real Madrid. Dabei fühlt sich die spanische Presse sogar schon an Toni Kroos erinnert.

Mit dem spielentscheidenden Treffer, noch dazu mit seinem schwächeren rechten Fuß, rief sich Güler eindrucksvoll in Erinnerung. Zugleich betrieb der 20-Jährige im zentralen Mittelfeld Werbung in eigener Sache.

Zuletzt hatte das türkische Talent einen schweren Stand, in der K.o.-Phase der Champions League stand Güler keine Minute auf dem Feld. In La Liga kam er zuletzt eher als Rechtsaußen zum Einsatz, dabei sieht er sich selbst im Zentrum deutlich besser aufgehoben. „Ich habe auf einer Position gespielt, auf der ich mich sehr wohl fühle“, bekräftigte Güler hinterher im Klub-TV.

Presse schwärmt: „Güler studiert bei Kroos“

Spaniens Hauptstadt-Presse zog nach der überzeugenden Vorstellung des Toptalents bereits ganz große Vergleiche. „Güler studiert bei Kroos“, titelte die AS . Der Türke habe gegen Getafe „die beste Version von Arda Güler“ gezeigt, verbunden mit einem Passspiel, „das dem Deutschen in nichts nachsteht“.

Immerhin in Sachen Passgenauigkeit wandelte Güler am Mittwoch auf Kroos’ Spuren, auch wenn er noch deutlich Luft nach oben hat. Laut Opta-Daten kamen sehr gute 87 Prozent seiner Zuspiele an. Zum Vergleich: Kroos erreichte durchschnittlich eine Quote von 92 Prozent pro Saison. Mit 77 Pässen bis zu seiner Auswechslung in der 78. Minute war Güler aber einer der fleißigsten Ballverteiler.