Pressestimmen zum Clásico: Rüdiger-Eklat lässt tief blicken

„Menschen aus dem Ausland müssen ausflippen“

zu Rüdiger : „Rüdiger dreht wegen De Burgos in einem chaotischen Finish durch - Antonio Rüdiger rastete nach einem Foul von Mbappé an Eric García völlig aus, als er seinen Arm losließ, als der Franzose versuchte, sich auf der Suche nach dem gegnerischen Tor von seinem Partner zu lösen.“

Mundo Deportivo zu Rüdiger : „Real Madrid droht viel mehr zu verlieren, als ein Finale - am schlimmsten könnte es den Innenverteidiger treffen, der zwischen 4 und 12 Spielen gesperrt werden könnte, während der Mittelfeldspieler und der Außenverteidiger angesichts des bevorstehenden Clásicos in der Liga eine Sperre befürchten müssen.“

Sport (Barcelona): „Es gibt nur einen König der Cups - Barcas 32. Pokaltitel, der unangefochtene König des Wettbewerbs, ein Titel, der den Weg zu einem möglichen Triple ebnet, über das eine ungeheuer ehrgeizige Gruppe bereits offen spricht, eine vereinte Gruppe, die Hansi Flick seit seiner Ankunft zu einer Familie gemacht hat. Das konnte man an den Feierlichkeiten auf dem Spielfeld in La Cartuja sehen und als der deutsche Trainer auf die Bank musste. “

EL Mundo (Madrid): „Nach der lächerlichen ersten Halbzeit waren der Einsatz und der Druck in der zweiten Halbzeit so groß wie noch nie in dieser Saison. Mbappé und Tchouaméni hatten das Finale auf den Kopf gestellt. Doch Koundé eröffnet Barcas neue Ära und sorgt für das Begräbnis der von Ancelotti in einem spannenden Finale – wie ein römischer Feldherr auf dem Rückzug in einem Imperium, dem trotz der Ehre der letzten Schlachten die Luft ausgeht. Es ist die Zeit Cäsars."