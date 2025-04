50 Euro! Vinícius verliert Wette auf dem Platz

Nur Mbappé trifft halbwegs verlässlich

„Ja, ich habe ihn gefragt, ob er um 50 Euro wetten will, und er hat ja gesagt. Ich habe pariert und gewonnen“, führte er lachend aus.

„Vini“ durfte in der laufenden Saison fünf Mal vom Punkt antreten, nur drei Schüsse landeten auch im Netz. Seine Quote liegt damit bei 60 Prozent. Jude Bellingham liegt bei 50 Prozent (zwei Elfmeter) und Kylian Mbappé bei 75 Prozent (acht Elfer). Insgesamt gehen also nur zwei Drittel der Real-Strafstöße rein.