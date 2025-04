Rückkehr gegen Real! Ter Stegens Leidenszeit endet

Marc-André ter Stegen ist zurück! Der Torwart steht auf der Kaderliste des FC Barcelona für das Pokalfinale gegen Real Madrid am kommenden Samstag (22 Uhr im LIVETICKER) . Dies gaben die Katalanen am Freitagmorgen bekannt.

Dass der deutsche Nationaltorhüter im Clásico zum Einsatz kommt, ist unwahrscheinlich. Am Donnerstag hatte er erstmals wieder am Mannschaftstraining teilgenommen und im Anschluss offenbar grünes Licht für eine Kadernominierung erhalten. Routinier Wojciech Szczęsny hatte ter Stegen in den vergangenen Monaten souverän vertreten.

Flick sieht ter Stegen bereit

„ Er ist bereit. Ich werde mit ihm reden . Wir werden entscheiden, wann der beste Zeitpunkt ist, wieder aufzutauchen“, deutete Trainer Hansi Flick bereits vor dem Spiel gegen RCD Mallorca am vergangenen Dienstag eine baldige Rückkehr an.

Mit Barcelona kämpft ter Stegen in der laufenden Saison außerdem um den Titel in der Champions League (Halbfinale gegen Inter Mailand) und in der heimischen Liga (Tabellenführung, vier Punkte vor Real Madrid). Mit der deutschen Nationalmannschaft steht Anfang Juni das Final Four in der Nations League an.