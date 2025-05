Anklage wegen Sexvideos? Real-Star bricht sein Schweigen

Asencio beteuert seine Unschuld. Im Raum stehen schwerwiegende Anschuldigungen : „Weitergabe von Geheimnissen ohne Zustimmung und Verletzung der Privatsphäre, Verbreitung und Versand von Videos an Dritte ohne Zustimmung, Aufnahme und Verwendung von Minderjährigen zu pornografischen Zwecken und Besitz von Kinderpornografie“, heißt es in der Anklageschrift.

Real-Verteidiger beteuert seine Unschuld

Die Gerichtsentscheidung bestätige, dass er „weder beschuldigt werde, sexuelle Beziehungen zu den beiden betroffenen Frauen gehabt zu haben, noch sie mit oder ohne ihre Zustimmung aufgenommen zu haben. Ebenso stellt der Gerichtsbeschluss klar, dass ich nicht derjenige war, der intime Bilder oder Videos an Dritte geschickt hat, die, wie ich nochmals betone, an einem anderen Ort als dem, an dem ich mich befand, aufgenommen wurden.“

Asencio droht sogar Haftstrafe

Sollte es zu einer Verurteilung kommen, können in Spanien wegen der zur Last gelegten Straftaten Gefängnisstrafen von einem Jahr bis fünf Jahren verhängt werden. Wobei in spanischen Medien vermutet wird, dass Asencio, der in dieser Saison bei den Königlichen seinen Durchbruch geschafft hatte, eine mildere Strafe erwarten könnte.