Ein wahr gewordener Real-Traum

Raúl Asencio gilt als großes Talent im spanischen Fußball. Am vergangenen Samstag feierte er sein Debüt bei den Profis von Real Madrid - und muss dabei gleich in große Fußstapfen treten.

Zu einem unverhofften, aber überaus geglückten Profidebüt kam am Samstag Raúl Asencio. Beim La-Liga-Duell zwischen Real Madrid und CA Osasuna (4:0) wurde der 21-Jährige in der 30. Minute für den erneut schwerverletzten Éder Militao eingewechselt.

Aufgrund der Personalnot in der Defensive der Madrilenen rückte das spanische Innenverteidiger-Juwel erstmals in den Kader der Profimannschaft von Real Madrid. Seinen Platz ergatterte sich Asencio, da bei den Königlichen - neben den Langzeitverletzten David Alaba und Dani Carvajal - auch Aurélien Tchouaméni wegen einer Sprunggelenksverletzung wochenlang pausieren muss.

Einstand nach Maß

Nach dem gelungenen Einstand bei den Königlichen hatte Luka Modric nur lobende Worte für den jungen Innenverteidiger übrig: „Er hat ein großartiges Spiel gemacht. Das überrascht mich nicht, er trainiert viel mit uns und ich weiß, was er kann. Ich hoffe, er macht so weiter“, sagte der Routinier.

Asencio den Tränen nahe

Dass Asencio nach seiner Vorlage von seinen Teamkollegen mit Lob überhäuft wurde, bestätigt seinen Stellenwert in der ersten Mannschaft Madrids. „Es ist sehr einfach, mit diesen Spielern zu spielen, sie sind die besten Spieler der Welt. Diese Mannschaft ist meine Familie und die Geste, die sie mir gezeigt haben, werde ich ein Leben lang in meinem Herzen und im Kopf behalten.“

Von Las Palmas zu Los Blancos

Asencio spielte bis zum Alter von 14 Jahren für seinen Heimatverein Las Palmas, bevor er in die Akademie La Fábrica von Real Madrid wechselte. Seit vergangener Saison gilt er als absolute Stammkraft in der Defensive von Real Madrid Castilla. Auch in dieser Saison stand er in allen Partien in der Startelf und wusste durchweg zu überzeugen. Auch internationale Erfahrung konnte Asencio bei fünf Auftritten in der UEFA Youth League bereits sammeln.