Barcelonas Camp-Nou-Rückkehr wohl fix

Aufgrund der Umbauarbeiten im Camp Nou trägt der FC Barcelona seine Heimspiele derzeit im Estadi Olimpic Lluís Companys aus. Doch inzwischen gibt es offenbar konkrete Pläne, wann die Rückkehr in eine der berühmtesten Fußballstätten der Welt stattfinden soll.

Die Umbauarbeiten im Camp Nou, der legendären Heimspielstätte des FC Barcelona, dauern an. Seit Juni 2023 wird der Fußballtempel aufwändig saniert, weshalb die Katalanen ihre Spiele aktuell im Estadi Olímpic Lluís Companys auf dem Stadtberg austragen. Doch die Rückkehr in die eigentliche Heimat rückt nun offenbar in großen Schritten näher.