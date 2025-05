La Liga: Traumtor macht Barcas Meisterparty perfekt

Tumulte nach Abpfiff

Flick forderte seine Stars auf, den Rasen zu verlassen und die Feierlichkeiten in die Katakomben zu verlagern. Espanyols Platzwart schaltete die Rasensprenger auf dem Platz an und vertrieb die Barca-Spieler erfolgreich vom grünen Geläuf.

Traumtor von Yamal

Das Flick-Team ging in der 53. Minute durch Lamine Yamal in Führung. Der Youngster zog an der Strafraumkante von der rechten Seite in die Mitte und schlenzte den Ball unhaltbar für Keeper Joan Garcia in den linken Winkel. In der 80. Minute sah dann Espanyols Verteidiger Leandro Cabrera wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte. Kurz vor dem Schlusspfiff sorgte Fermín López für den 2:0-Endstand (90.+5).