Ergreifende Szenen: Die stillen Tränen eines treuen Real-Dieners

Die Schlussviertelstunde brach an und der vierte Offizielle hob die Tafel, um eine Auswechselung anzuzeigen. Es war aber nicht irgendein Wechsel.

Lucas Vázquez ging in seinem 400. Pflichtspiel für Real Madrid vom Feld. Es wird wohl sein letztes für die Königlichen in La Liga gewesen sein.

Vazquez zu Tränen gerührt

„Der diskrete und aufrichtige Abschied von Lucas Vázquez“, titelte die Marca : Er sei mit „Gesten der Zuneigung bedacht“ worden, „aber immer aus dem Hintergrund, als ob sein Abschied es nicht verdient hätte, im Rampenlicht zu stehen. Aber am Ende hatte er seinen Moment.“

Vázquez schossen die Tränen in die Augen, als er ins Publikum winkte und seine andere Hand auf das Real-Wappen auf dem Trikot legte. An der Bank angekommen nahm ihn jeder in den Arm und herzte ihn. Den Spieler, der nie groß Schlagzeilen machte, aber dennoch wichtig war für Mannschaft und Klub.