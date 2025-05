Real Madrid: Ancelotti plaudert Alonso als Nachfolger aus

Nachdem am Freitag sein eigener Abschied von den Königlichen offiziell vermeldet worden war, wurde der Italiener auf der Pressekonferenz nach seinem Rat an den zukünftigen Trainer von Real gefragt - und verriet dabei den Namen.

Ancelotti wiederum erklärte am Freitag, er gehe als Nationaltrainer nach Brasilien „um Madrid nicht mit einem anderen Verein zu verraten.“

Alonso als Ancelotti-Erbe zu Real

Alonso kehrt zu seinem Ex-Klub zurück, mit dem er als Spieler einst unter anderem die Champions League gewonnen hatte und folgt auf Ancelotti, der den Verein nach einer titellosen Saison verlässt. Mit 15 gewonnen Trophäen ist er dennoch der erfolgreichste Coach in der Geschichte des spanischen Topklubs. Seine Zukunft könnte beim brasilianischen Nationalteam liegen.

Für Alonso ist die Rückkehr in die Heimat der nächste große Schritt in einer ohnehin schon steilen Karriere. Nach seinen Trainer-Anfängen in der Jugend der Madrilenen hatte er zunächst die 2. Mannschaft von Real Sociedad trainiert, ehe er nach Leverkusen gekommen war.