Jetzt offiziell! Real verkündet Ancelotti-Entscheidung

Der Weg für Xabi Alonso zu Real Madrid ist endgültig frei. Am Donnerstag hat Real Madrid den Abgang von Trainer Carlo Ancelotti zum Saisonende offiziell verkündet.

Real verneigt sich vor Ancelotti

Der Italiener habe Real „durch eine der erfolgreichsten Perioden in den 123 Jahren unseres Bestehens geführt“, zudem ist er der Trainer mit den meisten Titeln in der Real-Geschichte: drei Europapokale, drei Klub-Weltmeisterschaften, drei europäische Superpokale, zwei Meisterschaften, zwei Pokalsiege und zwei spanische Superpokale feierte man gemeinsam. Insgesamt holten Real und Ancelotti 15 Titel in den sechs gemeinsamen Spielzeiten.